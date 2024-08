POL-DO: Mehrere Streifenwagen der Bundespolizei beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0771 Am Sonntag (25. August) kam es auf der Frohlinder Straße in Dortmund-Kirchlinde zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos mit insgesamt vier Verletzten. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 19-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel gegen 0:40 Uhr mit seinem BMW auf der Frohlinder Straße in Richtung Westen. In einer Kurve geriet der Mann ...

