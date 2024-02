PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mit Messer schwer verletzt - Täter in Untersuchungshaft +++ Einbrüche +++ Mit Pfefferspray angegriffen +++ Auseinandersetzung mit Fäusten ausgetragen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Mit Messer schwer verletzt - Täter in Untersuchungshaft, Weilburg, Frankfurter Straße, Montag, 19.02.2024, 19:15 Uhr

(wie) Am Montagabend hat ein Mann in Weilburg mehrfach mit einem Messer auf einen anderen eingestochen, er wurde fest- und schließlich in Untersuchungshaft genommen. Gegen 19:15 Uhr wurde die Polizei in die Frankfurter Straße gerufen, da dort ein offenbar schwer verletzter Mann auf dem Boden lag. Zeitgleich meldeten Zeugen einen weiteren Mann in der Nähe, der mit einem Messer hantieren würde. Sofort eilten mehrere Streifen zum Tatort, wo zunächst gemeinsam mit einem zufällig anwesenden Rettungssanitäter dem durch Messerstiche schwer verletzten Mann erste Hilfe geleistet wurde. Ein Notarzt und der Rettungsdienst übernahmen kurz darauf die Versorgung. Weitere Streifen folgten Zeugenhinweisen und konnten den Mann mit dem Messer im Hof der Lehrkräfteakademie lokalisieren und festnehmen. Das zur Tat genutzte Messer führte der Festgenommene noch mit sich. Nach bisherigen Ermittlungen hat der 36-Jährige den 27-Jährigen in einer Unterkunft in der Frankfurter Straße unvermittelt angegriffen und dann mehrfach mit dem Messer auf ihn eingestochen. Das beherzte Eingreifen eines weiteren Bewohners verhinderte eine Fortführung der Tat und der schwerverletzte 27-Jährige konnte auf die Straße fliehen, wo er schließlich zusammenbrach und von Passanten entdeckt wurde. Nach der ersten medizinischen Behandlung wurde er per Rettungshubschrauber in eine Klinik in Gießen geflogen. Der 36-jährige Täter wurde in Gewahrsam genommen und am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dort wurde schließlich ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit Gefährlicher Körperverletzung erlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Einbruch in ehemalige Straßenmeisterei, Weilburg-Waldhausen, Lindentraße, Donnerstag 15.01.2024, 09:00 Uhr bis Montag, 19.02.2024, 08:30 Uhr

(wie) Am Ende der vergangenen Woche sind Unbekannte in das ehemalige Gebäude der Straßenmeisterei in Weilburg eingebrochen. Die Täter begaben sich auf das Grundstück an der Lindenstraße und öffneten gewaltsam ein Fenster des Gebäudes. Aus den Räumlichkeiten wurde nichts entwendet, die Liegenschaft wird nicht mehr benutzt und ist komplett leergeräumt. Somit verschwanden die Täter ohne Beute. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. In Schnellimbiss eingebrochen,

Hadamar, Hospitalstraße, Montag, 19.02.2024, 03:05 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in Hadamar in einen Schnellimbiss eingebrochen worden. Der unbekannte Täter wartete das Ende der Arbeiten einer Reinigungskraft ab und verschaffte sich kurz darauf über die Glasschiebetür gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum des Schnellrestaurants in der Hospitalstraße. Im Inneren hebelte der Täter die Kasse auf und entwendete den Inhalt. Außerdem entnahm er mehrere Getränkedosen aus einem Kühlschrank und nahm diese ebenfalls mit. Anschließend verschwand der Täter mit seiner Beute im Wert von über 1.000 EUR. Bei dem Einbruch trug der Täter eine dunkle Jacke mit Kapuze. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Autoheckscheibe eingeschlagen,

Waldbrunn-Fussingen, Oberstraße, Sonntag, 18.02.2024, 17:00 Uhr bis Montag, 19.02.2024, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Fussingen die Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen. Eine 41-Jährige stellte einen schwarzen Jeep in einer Grundstückseinfahrt in der Oberstraße ab. Am Montagmorgen bemerkte ihr Mann, dass Unbekannte die Heckscheibe des Pkw eingeschlagen hatten. Der Schaden wird auf 1.200 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

5. Mit Pfefferspray angegriffen,

Hadamar, Siegener Straße, Montag, 19.02.2024, 22:15 Uhr

(wie) Am Montagabend ist ein Mann in Hadamar angegriffen und mit einem Pfefferspray attackiert und verletzt worden. Ein 38-Jähriger wurde unter einem Vorwand zu einem Treffen an den alten Friedhof in der Siegener Straße bestellt. Dort warteten insgesamt drei Angreifer auf ihn, wovon einer plötzlich ein Pfefferspray zückte und den Mann einnebelte. Als das Pfeffer wirkte, schlugen und traten die drei Täter gemeinschaftlich auf den Mann ein. Dieser rief laut um Hilfe und die Angreifer verschwanden kurz darauf. Der 38-Jährige wurde bei der Attacke verletzt, weshalb der Rettungsdienst ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

6. Auseinandersetzung mit Fäusten ausgetragen, Weilburg, Mauerstraße, Montag, 19.02.2024, 18:15 Uhr

(wie) Bei einer Auseinandersetzung in Weilburg flogen am Montagabend die Fäuste, ein Beteiligter tat dabei seine verfassungsfeindliche Meinung kund. Ein 27-Jähriger lief die gegen 18:15 Uhr die Mauerstraße entlang und trat dabei aus Frust gegen Mülltonnen und gelbe Säcke. Als er von einer Gruppe auf sein Verhalten angesprochen wurde, kam es zu einem Streit, bei dem der 27-Jährige beleidigt und den "Hitlergruß" gezeigt haben soll. Zudem habe er rassistische und verfassungsfeindliche Aussagen von sich gegeben. Bei dem folgenden Gerangel soll der Mann von anderen geschlagen worden sein, wobei auch seine Brille zu Bruch ging. Die Polizei nahm mehrere Strafanzeigen gegen diverse Beteiligte der Auseinandersetzung auf und entließ anschließend den bereits in der letzten Woche ähnlich auffällig gewordenen 27-Jährigen zum Bahnhof. Hinweise zu dem Sachverhalt werden unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegengenommen.

