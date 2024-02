PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Gullideckel ausgehoben +++ Rettungshubschraubereinsatz nach Arbeitsunfall +++ Mit Lkw von Fahrbahn abgekommen +++ Jugendlichen mit Rettungshubschrauber abtransportiert +++

Limburg (ots)

1. Gullideckel ausgehoben,

Weilmünster-Laubuseschbach, Wolfenhäuser Weg, Sonntag, 18.02.2024, 07:15 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in Laubuseschbach für Gefahr im Straßenverkehr gesorgt, indem sie die Abdeckungen der Regeneinläufe entfernten. Die Polizei wurde am Sonntagmorgen in den Wolfenhäuser Weg gerufen, da dort insgesamt fünf Regeneinlaufgitter nicht mehr auf den Schächten, sondern auf dem Gehweg lagen. Eine Streife konnte wenig später den Sachverhalt bestätigen und setzte die Gullideckel wieder in die Fassungen ein. Aufgrund der Dunkelheit in Verbindung mit dem Nebel hätte es bei Durchfahren der Löcher zu Beschädigungen an Fahrzeugen kommen können, Zweiradfahrer wären sicher zu Fall gekommen. Die Polizei ermittelt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

2. Metalldieb auf Friedhof,

Limburg-Lindenholzhausen, Rübsanger Straße, Sonntag 21.01.2024 bis Samstag, 17.02.2024

(wie) Unbekannte haben in den letzte Wochen ein Grabkreuz von einem Friedhof in Lindenholzhausen entwendet. Das circa 80 cm hohe Kreuz aus Messing wurde zuletzt am 21.01.2024 auf dem Friedhof an der Rübsanger Straße gesehen. Am letzten Samstag bemerkte eine 47-Jährige dann das Verschwinden von dem Grab. Die Täter beschädigten beim Diebstahl noch eine Engelsfigur und entkamen dann unerkannt mit der Beute. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Rettungshubschraubereinsatz nach Arbeitsunfall, Runkel-Dehrn, Hintergasse, Samstag, 17.02.2024, 09:15 Uhr

(wie) Am Samstagvormittag kam es in Dehrn zu einem Arbeitsunfall, wonach ein Verletzter vom Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Die Rettungsleitstelle meldete der Polizei gegen 09:15 Uhr einen Arbeitsunfall in der Hintergasse. Dort war ein 37-jähriger Mitarbeiter eines Handwerksbetriebes bei Dacharbeiten von einer Leiter gefallen und hatte sich am Kopf verletzt. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt, welcher den Verletzten nach der notärztlichen Behandlung in eine Klinik nach Koblenz flog. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.

4. Mit Fahrzeug überschlagen und verletzt, Runkel-Hofen, Landesstraße 3022, Sonntag, 18.02.2024, 18:10 Uhr

(wie) Ein Fahranfänger hat sich am Sonntagabend bei Hofen mit seinem Fahrzeug überschlagen und ist dabei verletzt worden. Der 18-Jährige befuhr mit einem VW die L 3022 von Runkel kommend in Richtung Hofen. In einer Linkskurve kam er hierbei bei aufgrund zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben überschlug sich der Pkw mindestens einmal und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der 18-Jährige konnte sich selbst verletzt aus dem Auto befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der VW musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5.000 EUR.

5. Mit Lkw von Fahrbahn abgekommen,

Weilmünster, Landesstraße 3025, Montag, 19.02.2024, 08:30 Uhr

(wie) Am Montagmorgen ist ein Mann mit einem Lkw bei Weilmünster von der Straße abgekommen und eine Böschung herabgefallen. Der 28-Jährige befuhr mit einem Mercedes Lkw die L 3025 von Audenschmiede kommend in Richtung Winden. In einer Linkskurve kam er hierbei nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Bankette und verlor die Kontrolle über das schwere Kraftfahrzeug. Der Lkw querte die Straße wieder, durchbrach schließlich links der Fahrbahn die Außenschutzplanke und kollidierte mit einem Baum. Anschließend rollte der Lkw die Böschung hinunter und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der 28-Jährige konnte sich aus dem Lkw befreien und zur Straße zurückkehren. Vom Rettungsdienst wurde er zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Halterfirma kümmert sich um die Bergung des Lkw. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 32.000 EUR.

6. Jugendlichen mit Rettungshubschrauber abtransportiert, Weilmünster, Mühlweg, Montag, 19.02.2024, 11:15 Uhr

(wie) Am Montagvormittag kam es an einer Schule in Weilmünster zu einem Rettungshubschraubereinsatz. Gegen 11:15 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei in den Mühlweg gerufen. Ein 17-Jähriger hatte in der Schule einem 15-Jährigen eine Flüssigkeit zu trinken gegeben, was zu erheblichen gesundheitlichen Problemen bei dem Jüngeren führte. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Flüssigkeit mit Betäubungsmitteln gemischt. Da sich der Gesundheitszustand des 15-Jährigen stets verschlechterte, wurde er per Rettungshubschrauber in eine Fachklinik in Gießen geflogen. Den 17-Jährigen nahm die Polizei vorläufig fest und brachte ihn für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeistation in Weilburg. Seine Erziehungsberechtigte durfte dabei anwesend sein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen und dauern aktuell an.

