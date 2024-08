Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall in Dortmund-Kirchlinde - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0771

Am Sonntag (25. August) kam es auf der Frohlinder Straße in Dortmund-Kirchlinde zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos mit insgesamt vier Verletzten.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 19-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel gegen 0:40 Uhr mit seinem BMW auf der Frohlinder Straße in Richtung Westen. In einer Kurve geriet der Mann vermutlich aufgrund von erhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Audi einer 18-jährigen Dortmunderin zusammen. Durch den Zusammenstoß kam der 19-Jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Haltestelle Kirchlinde Krankenhaus.

Die 18-Jährige sowie ihre beiden Beifahrerinnen (17, 18) aus Dortmund sind durch den Unfall leicht verletzt worden.

Ein 18-jähriger Beifahrer aus Dortmund in dem BMW ist leicht verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein umliegendes Krankenhaus. Der 19-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Bei dem 19-Jährigen ergaben sich im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum. Ein Arzt entnahm ihm auf der Polizeiwache Huckarde eine Blutprobe.

Die eingesetzten Beamten beschlagnahmten den BMW und das Mobiltelefon des 19-Jährigen und stellten den Audi sicher.

Sie leiteten ein Strafverfahren wegen unter anderem der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Einfluss von berauschenden Mitteln sowie der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen ein.

