Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall im Kreisverkehr - Fahrradfahrerin schwerverletzt.

Wesendorf (ots)

Am Freitag gegen 11:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Wesendorfer Ortsmitte. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 83-jährige Fahrradfahrerin die Radüberquerung an der Wittinger Straße auf Höhe des dortigen Kreisverkehrs und übersah dabei einen heranfahrenden PKW. Der vorfahrtberechtigte 67-jährige Fahrer eines Opel Corsa konnte trotz einer Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 83-jährige Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwerverletzt. Nach einer medizinischen Erstversorgung am Unfallort wurde sie durch den zusätzlich angeforderten Rettungshubschrauber Christoph 30 in eine Spezialklinik geflogen. Der Fahrzeugführer des Opel Corsa blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Für die Dauer der Patientenversorgung sowie der polizeilichen Unfallaufnahme blieben die Kreiselzufahrten aus der Wittinger Str. und der Gifhorner Str. für ca. eine Stunde komplett gesperrt. Ein besonderer Dank gilt einer couragierten Ersthelferin aus der Samtgemeinde Wesendorf, welche sich vorbildlich bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts um die verletzte Radfahrerin kümmerte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell