Feuerwehr Lübeck

FW-HL: Folgemeldung: Brand auf der Altstadtinsel

Lübeck (ots)

Am 04.10.2024 kam es auf der Altstadtinsel in Lübeck zu einem Wohnungsbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr Lübeck entsendete Kräfte zur Einsatzstelle, welche sich in den nächsten Stunden als komplexe Lage darstellte. In der betroffenen Wohnung befand sich eine stark erhöhte Brandlast, welche es den Einsatzkräften kaum möglich machte in die Wohnung vorzudringen, um nach Personen zu suchen und den Brandherd zu lokalisieren. Mit einem Großaufgebot an Kräften bestehend aus Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter Unfall Hilfe, Malteser Hilfsdienst, Polizei und weiteren Beteiligten Einheiten dauerten die Löscharbeiten bis in den Vormittag des Folgetages an. Personen kamen bisher nicht zu Schaden. Das Gebäude ist nicht bewohnbar. Derzeit wird geprüft, ob die Standsicherheit des Gebäudes gegeben ist. Über den Aufenthalt des Mieters gibt es weiterhin keine Hinweise.

