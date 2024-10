Feuerwehr Lübeck

FW-HL: Brand auf der Altstadtinsel

Lübeck (ots)

Am Freitag, im Verlauf des Vormittages, kam es in der Kanalstraße auf der Altstadtinsel in Lübeck zu einem Brandgeschehen. Im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses kam es zu einer Rauchentwicklung, woraufhin die Feuerwehr Lübeck um 09:54 Uhr alarmiert wurde. Aufgrund der besonderen Bebauung der Altstadt rückte die Feuerwehr Lübeck mit zwei Löschzügen mit den Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus. Vor Ort gestalten sich die Erkundungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen schwierig, da sich in der Brandwohnung eine erhöhte Brandlast befindet und zunächst durch die Einsatzkräfte Zugangsmöglichkeiten zur Wohnung geschaffen werden müssen. Bisher ist unklar, ob sich in der Wohnung noch Personen befinden. Weiterhin konnte der Ort des Brandausbruchs noch nicht erreicht werden. Die weiteren Wohnungen des Hauses wurden geräumt. Derzeit ist es zu keinen Personenschäden gekommen.

Original-Content von: Feuerwehr Lübeck, übermittelt durch news aktuell