Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall: Motorradfahrerin schwer verletzt - Hilden - 2411035

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Hilden ist am Samstagmittag (9. November 2024) eine 31 Jahre alte Motorradfahrerin schwer verletzt aufgefunden worden. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 12 Uhr war ein 64-jähriger Hildener mit seinem Auto über die Otto-Hahn-Straße gefahren, als er auf Höhe der Hausnummer 24 eine Motorradfahrerin bemerkte, die augenscheinlich kurz zuvor mit ihrer KTM in einer Kurve von der Straße geraten und in einen Zaun gefahren war. Der Mann alarmierte daraufhin die Rettungskräfte, welche die schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzte Fahrerin, bei der es sich um eine 31-jährige Düsseldorferin handelte, zur Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

Die ebenfalls alarmierte Polizei konnte die Verletzte vor Ort nicht mehr befragen und daher leider bislang noch nicht ermitteln, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Die Ermittlungen hierzu dauern daher noch an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell