POL-DA: Bürstadt: Zwei Wohnungseinbrüche/Zeugen gesucht

Bürstadt (ots)

Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher am Freitag (18.10.) bzw. am Samstag (19.10.) zu. Mit Gewalt drangen die Täter in der Zeit zwischen Freitagabend, 18.00 Uhr und Samstagnachmittag, 16.00 Uhr, über ein Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bibliser Pfad ein. Ob etwas gestohlen wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Zudem wurde am Freitagabend gegen 21.00 Uhr bemerkt, dass Kriminelle die Terrassentür eines Wohnhauses in der Karl-Ulrich-Straße aufhebelten und anschließend das Innere durchsuchten. Auch hier ist die Beute noch unklar.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

