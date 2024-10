Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Mehrere Einfamilienhäuser im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Schaafheim (ots)

Mehrere Einfamilienhäuser in der Würzburger Straße und in der Frankfurter Straße rückten am Samstag (19.10.) in das Visier unbekannter Krimineller.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt ins Innere von zwei Wohnhäusern in der Würzburger Straße. Dort wurden mehrere Schmuckstücke entwendet.

Auch ein Wohnhaus in der Frankfurter Straße geriet in den Fokus der Unbekannten. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie sich an einer Terrassentür zu schaffen und gelangten so ins Innere. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss noch geprüft werden.

Die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

