POL-ME: Autoreifen zerstochen - die Polizei bittet um Hinweise - Hilden - 2411038

In Hilden zerstach ein bislang unbekannter Täter am Samstag, 9. November 2024, mehrere Reifen von Autos, die an der Itterstraße geparkt waren. Bereits seit etwa einem Jahr registriert die Polizei an der Örtlichkeit in unregelmäßigen Abständen gleichgelagerte Delikte, über die bereits berichtet wurde (unter anderem in der OTS 2407025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5817832). Die Polizei ermittelt intensiv und bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Das ist der aktuelle Kenntnisstand:

Um etwa 20:30 Uhr meldete eine Zeugin, dass mehrere Autoreifen an der Itterstraße beschädigt worden waren. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie zerstochene Reifen an vier verschiedenen Autos fest. Dabei handelte es sich um einen Suzuki Swift, einen Volvo V60, einen Mercedes C180 sowie einen Dacia Sandero.

Da es in der Vergangenheit im Bereich der Itterstraße bereits mehrfach zu solchen Beschädigungen gekommen war, hatte die Polizei bereits intensive Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet und ihre Präsenz vor Ort erhöht. Leider konnte bis dato jedoch kein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Kriminalpolizei von einem allein handelnden Täter aus, mit dem die vier aktuellen Taten im Rahmen der Tatserie in Verbindung gebracht werden können.

Die Polizei bittet erneut um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Itterstraße gemacht und kann die Ermittlungen der Polizei unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei Hilden jederzeit unter der 02103 898-6410 entgegen.

