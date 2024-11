PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrecher in Gaststätte +++ E-Bike aus Keller gestohlen +++ Einbruch in Restaurant +++ PKW-Aufbrüche +++ Milchautomat aufgebrochen +++ Alleinunfall auf Landesstraße

Limburg (ots)

1. Einbrecher in Gaststätte,

Löhnberg, Niedershausen, Obershäuser Straße, Sonntag, 17.11.2024. 1:30 Uhr bis 3:30 Uhr

(cw)In der Nacht auf Sonntag suchten Einbrecher eine Gaststätte in Löhnberg-Niedershausen heim.

Zwischen 1:30 Uhr und 3:30 Uhr drangen dreiste Diebe in die Räumlichkeiten der Gaststätte in der Obershäuser Straße ein. Dort bedienten sich die Täter nicht nur an den Lebensmitteln und Getränken, sondern nahmen auch ein Tablet mit. Der Wert der entwendeten Gegenstände beträgt etwa 2.000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Weilburg unter der Rufnummer (06471)9386-40 entgegen.

2. E-Bike aus Keller gestohlen,

Limburg, Dr.-Wolff-Straße, Donnerstag, 14.11.2024, 18 Uhr bis Freitag, 15.11.2024, 9:30 Uhr,

(cw)Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen brachen Unbekannte in Limburg einen Kellerverschlag auf und entwendeten ein E-Bike.

Zwischen 18 Uhr und 9:30 Uhr brachen der oder die Täter einen Abstellraum in einer Tiefgarage in der Dr.-Wolff-Straße auf. Aus diesem stahlen die Täter anschließend ein schwarzes E-Bike der Marke "Cube - Kathmandu Hybrid EXC 625". Der Wert des Fahrrads beträgt etwa 3.000 Euro. Wer Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrrads geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Restaurant,

Mengerskirchen, Waldernbach, Am Seeweiler, Sonntag, 17.11.2024, 22:30 Uhr bis Montag, 18.11.2024, 8 Uhr

(cw)In der Nacht auf Montag brachen Unbekannte in ein Restaurant in Mengerskirchen ein.

Zwischen 22:30 Uhr und 8 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster des Restaurants in der Straße "Am Seeweiler" in Waldernbach auf. Im Inneren durchsuchten diese mehrere Räume nach Diebesgut und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Daneben verursachten sie auch noch einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

4. PKW-Aufbrüche,

Bereich Limburg und Hünfelden, Sonntag, 17.11.2024

(cw)Sonntagvormittag wurden zwei PKW-Aufbrüche im Bereich Limburg und Hünfelden gemeldet.

Zwischen 11:40 Uhr und 12:16 Uhr war ein in der Straße "Im Staffeler Wald" in Limburg-Staffel geparkter grüner Volvo das Ziel von Dieben. Diese ließen sich nicht lange Zeit, warfen eine Scheibe des PKW ein und entwendeten eine Handtasche. Nicht nur, dass die Diebe Gegenstände im Wert von 200 Euro entwendeten, verursachten sie auch einen Sachschaden von etwa 500 Euro.

Kurze Zeit später, zwischen 12:45 Uhr und 13:57 Uhr, kam es seitlich der Bundesstraße 417 zwischen der Abfahrt Ketternschwalbach und Hünfelden zu einer erneuten Tat. Unbekannte schlugen hier eine Scheibe eines braunen VW Tiguan ein und entwendeten zwei Handtaschen nebst Inhalt im Wert von über 1.800 Euro. Auch hier verursachten die Diebe einen mehrere hundert Euro hohen Schaden.

In beiden Fällen liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Sollten Sie die Tat beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0.

5. Milchautomat aufgebrochen,

Brechen, Niederbrechen, Freitag, 15.11.2024, 3:05 Uhr

(cw)In der Nacht auf Freitag brachen zwei Täter einen Milchautomaten in Brechen auf.

Gegen 3 Uhr öffneten zwei Täter gewaltsam den Milchautomaten auf einem Bauernhofgelände in Niederbrechen. Anschließend entwendeten die Diebe die Geldkassette mit Münzgeld und flohen in Richtung der Landesstraße 3365. Einer der beiden wird als etwa 1,80m und schlank beschrieben. Er trug einen Parka mit Kapuze, einen Kapuzenpullover und Sneaker. Der zweite Dieb sei etwa 1,70m groß und normal gebaut. Er trug eine Daunenjacke mit Kapuze und Reflexstreifen am Bund, einen Kapuzenpullover und eine Jogginghose. Er trug ebenfalls knöchelhohe helle Sneaker und hatte eine helle Umhängetasche mit dunklem Riemen bei sich.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

6. Alleinunfall auf Landesstraße,

Bereich Dornburg, Landesstraße 3278, Montag, 18.11.2024, 8:30 Uhr

(cw)Am Montagmorgen kam auf der Landesstraße 3278 bei Dornburg ein PKW von der Straße ab.

Die 43-jährige Fahrerin eines Mercedes war gegen 8:30 Uhr auf der Landesstraße 3278 von Niederzeuzheim in Richtung Dornburg -Thalheim unterwegs. Nach aktuellen Ermittlungen geriet die Frau aufgrund nicht angepasster Fahrweise bei regennasser Fahrbahn zunächst auf die Gegenspur. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte sie stark ein, verlor so die Kontrolle über den Mercedes und kollidierte mit einem Baum. Der Rettungsdienst brachte die Frau leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Mercedes war nicht länger fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro.

Insbesondere in den Herbstmonaten ist es ratsam, einen kritischen Blick auf die Fahrbahn zu richten. Durch herabfallendes Laub in Verbindung mit der insbesondere morgendlichen Feuchtigkeit oder nach Regenfällen, kann die Straße ähnlich glatt sein, wie bei einem Wintereinbruch.

Die Folge ist, dass die Räder auf den Blättern oder dem Wasser auf der Fahrbahn die Haftung verlieren und sich der Bremsweg erheblich verlängern kann. Seien Sie vorsichtig und passen Sie Ihre Geschwindigkeit jederzeit den Witterungsbedingungen an. Seien Sie insbesondere in Wäldern und in Senken vorsichtig.

