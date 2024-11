PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mann von mehreren Personen in Fußgängerzone ausgeraubt +++ Feuer neben Blitzer gelegt +++ Senior von flüchtigem Rollerfahrer angefahren +++ Motorroller in Hadamar gestohlen

Limburg (ots)

01. Mann von mehreren Personen in Fußgängerzone ausgeraubt, Limburg a.d. Lahn, Werner-Senger-Straße, Dienstag, 19.11.2024, 17:37 Uhr

(ms)Am späten Dienstagnachmittag wurde ein Mann in der Fußgängerzone in Limburg aus einer Personengruppe heraus zusammengeschlagen und ausgeraubt. Um 17:37 Uhr griff eine Gruppe von mindestens 10 Männern einen 22-Jährigen in der Werner-Senger-Straße an und raubten dabei sein Smartphone. Hierbei wurde der Geschädigte mutmaßlich durch einen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand leicht am Kopf verletzt und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Von Zeugen konnten die Angreifer im Alter von 20-30 Jahren, mit geschätzter Größe von 170-180 cm, schlanker Statur und südländischen und asiatischen Phänotypen beschrieben werden. Noch vor Eintreffen der Beamten der Polizei in Limburg, liefen die Täter in Richtung Bahnhof davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Hintergründe des Angriffs sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

02. Feuer neben Blitzer gelegt, Hadamar, Niederhadamar, Mainzer Landstraße, Mittwoch, 20.11.2024, 02:07 Uhr

(ms)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fiel ein Blitzer in Niederhadamar ins Visier von Brandstiftern. Um kurz nach zwei Uhr versuchten unbekannte Täter einen stationären Blitzer in der Mainzer Landstraße zu zerstören, in dem sie einen Gegenstand neben diesem anzündeten. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. In wie weit die Blitzersäule durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

03. Senior von flüchtigem Rollerfahrer angefahren, Limburg an der Lahn, Ste.-Foy-Straße, Dienstag, 19.11.2024, 22:30 Uhr

(fh)Am späten Dienstagabend wurde ein 90-Jähriger in Limburg von einem Roller-Fahrer angefahren und verletzt. Der Verursacher flüchtete. Gegen 22:30 Uhr lief der Senior in Begleitung einer weiteren Person den Gehweg der Ste.-Foy-Straße in Richtung Schiede entlang. Zeitgleich befuhr ein Unbekannter mit seinem roten Motorroller die Schiede in entgegengesetzte Richtung mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit, bog von der Schiede in die Ste.-Foy-Straße ein und geriet auf den Gehweg, wo er mit dem 90-Jährigen kollidierte. Dieser kam zu Fall und verletzte sich. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, hob der Rollerfahrer sein Zweirad auf und schob dieses in Richtung der Walderdorffstraße davon. Der Verletzte kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, wenden sich bitte unter der Rufnummer (06431) 9140-0 an die Polizei in Limburg.

04. Motorroller in Hadamar gestohlen, Hadamar, Alte Chaussee, Samstag, 16.11.2024, 18:00 Uhr bis Montag, 18.11.2024, 07:30 Uhr

(fh)Zwischen Samstag und Montag kam es in Hadamar zum Diebstahl eines Motorrollers. Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen überwanden die Diebe das Lenkradschloss des in der Straße "Alte Chaussee" abgestellten weißen Rollers der Marke Yamaha und flüchteten mit diesem. Zuletzt war an dem Kleinkraftrad im Wert von circa 800 Euro das Kennzeichen "852 SDY" angebracht.

Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

05. Diebstahl im Bekleidungsgeschäft, Limburg a.d. Lahn, Werner-Senger-Straße, Dienstag, 19.11.2024, 11:30 Uhr (ms)Am Dienstagvormittag wurde in Limburg einer Frau in einem Bekleidungsgeschäft eine Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen. Die Geschädigte hielt sich gegen 11:30 Uhr in einem Geschäft in der Fußgängerzone in der Werner-Senger-Straße auf, als ihr in einem unbemerkten Moment das Portemonnaie aus ihrer Handtasche entwendet wurde. Erst beim Verlassen des Geschäfts fiel ihr das Fehlen der Geldbörse auf. Es liegen Personenbeschreibungen von zwei Frauen vor, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Eine der Frauen war 40-45 Jahre alt, ca. 180 cm groß mit langen blonden Haaren und trug einen hellen Mantel. Die andere Frau war 30-35 Jahre alt, ca. 165 cm groß mit schwarzen schulterlangen Haaren und asiatischem Aussehen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell