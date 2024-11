PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Werkzeug aus Lagerhalle entwendet +++ Dieb stiehlt Geld aus Hotel +++ Schneeglätte führt zu mehreren Unfällen

Limburg (ots)

1. Werkzeug aus Lagerhalle entwendet,

Runkel-Dehrn, Akazienhof, Festgestellt: Mittwoch, 20.11.2024, 09:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte Werkzeug aus der Lagerhalle eines Landwirtschaftlichen Betriebs in Runkel-Dehrn gestohlen. Am Mittwochmorgen fiel den Verantwortlichen des Akazienhofs auf, dass mehrere Gegenstände in Form eines Laubläsers, einer Motorsense und einer Motorsäge im Wert von knapp 1.000 Euro aus einer ihrer Lagerhallen fehlten. Unbekannte hatten diese in den Tagen zuvor unbemerkt gestohlen.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

2. Dieb stiehlt Geld aus Hotel,

Weilburg, Frankfurter Straße, Dienstag, 19.11.2024, 19:20 Uhr

(fh)Am Dienstagabend ist ein Dieb in Weilburg unbemerkt in ein Hotel eingedrungen und hat Bargeld gestohlen. Ersten Ermittlungen nach, betrat der Unbekannte gegen 19:20 Uhr das Hotel in der Frankfurter Straße und suchte ein Büro auf. Dort nahm er ein Portemonnaie sowie eine Kasse an sich und verließ anschließend das Gebäude über den Haupteingang. Vom Täter liegt eine Personenbeschreibung vor. Er ist etwa 40 Jahre alt und war mit einer grau-weißen Camouflage-Jacke, einer dunklen Jeans, einer schwarzen Kappe, schwarz-weißen Sportschuhen und einer schwarzen Umhängetasche bekleidet.

Die Polizei in Weilburg nimmt Hinweise zu dem Dieb unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

3. Schneeglätte führt zu mehreren Unfällen, Kreis Limburg-Weilburg, Donnerstag, 21.11.2024,

(fh)Am frühen Donnerstagmorgen sorgte die eingesetzte Schneeglätte in Verbindung mit nicht angepassten Geschwindigkeiten beziehungsweise dem Verwenden von Sommerreifen zu Verkehrsunfällen. Auf den Bundesstraßen 49 und 456 bei Merenberg und Beselich gerieten jeweils Verkehrsteilnehmende mit ihren Fahrzeugen in Straßengräben, nachdem sie zuvor auf den zugeschneiten und glatten Straßen die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren hatten. Um 02:30 Uhr war ein 30-Jähriger auf der Kreisstraße 442 in Richtung Weilmünster unterwegs, als auch er auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern geriet und in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Dort rutschte er in einen Graben und kippte auf die Seite. Der Fahrzeugführer musste von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Alle verunfallten Personen blieben glücklicherweise unverletzt, Abschleppdienste kümmerten sich um die Bergung der Fahrzeuge.

Generelle Tipps zu den aktuellen Witterungsverhältnissen:

-Achten Sie auf die richtige Bereifung -Sorgen Sie für eine freie Sicht, ein kleines Sichtfenster reicht nicht aus. Das Auto sollte komplett von Eis und Schnee befreit werden -Schalten sie die entsprechenden Beleuchtungen des Fahrzeuges ein -Passen Sie die Geschwindigkeit ihres Fahrzeuges den Straßenverhältnissen an. Sie sollten bei Glätte behutsam mit dem Gaspedal umgehen und ruckartige Lenkbewegungen möglichst vermeiden.

