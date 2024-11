PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Diebstahl von Pkw +++ Surface gestohlen +++ Sachbeschädigung an Briefkasten +++

Limburg (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Villmar, Adlerweg, Donnerstag, 21.11.2024, 17 Uhr bis 20.15 Uhr (mb)Am Donnerstag wurde ein Einfamilienhaus in Villmar Ziel von Einbrechern.

Zwischen 17 Uhr und 20.15 Uhr verschafften sich die Täter über eine rückwärtig gelegene Terrassentür gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus im Adlerweg. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten die Räume nach Wertgegenständen und wurden fündig. Mit Bargeld und Schmuck entkamen die Einbrecher unerkannt. Der durch die Täter hinterlassene Sachschaden wird auf circa 750 Euro beziffert.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-40 zu melden.

2. Diebstahl von Pkw,

Brechen, OT Niederbrechen, Gartenstraße, Mittwoch, 20.11.2024, 18 Uhr bis Donnerstag, 21.11.2024, 7.45 Uhr (mb)In der Nacht zu Donnerstag wurde in Niederbrechen ein grauer Renault Clio entwendet. Der PKW wurde am Mittwochabend um 18 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Gartenstraße in Höhe der Hausnummer 11 ordnungsgemäß geparkt. Als der Besitzer am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er den Diebstahl feststellen. Zum Tatzeitpunkt waren die amtlichen Kennzeichen "LM-ES 531" an dem Renault angebracht. Der Wert des PKW liegt bei ca. 10.000 Euro. Hinweise im konkreten Fall werden von der Polizeistation Limburg unter (06431) 9140-0 entgegengenommen.

3. Surface gestohlen,

Weinbach, Hahnstraße, Mittwoch, 20.11.2024, 3 Uhr (mb)In der Nacht zu Donnerstag wurde in Weinbach ein Surface aus einer Garage gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge erreichte der unbekannte Dieb den Tatort mit einem Fahrzeug und betrat anschließend die Garage. Auf der Suche nach Wertgegenständen stieß der Täter auf ein im Regal abgelegtes Surface. Mit diesem entfernte sich der Langfinger unerkannt. Das entwendete Surface Pro 8 hat einen ungefähren Wert von 1.000 Euro. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizeistation Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-40 entgegen.

4. Sachbeschädigung an Briefkasten,

Brechen, Dietkircher Straße, Donnerstag, 21.11.2024, 18.15 Uhr (mb)Unbekannte haben am Donnerstagabend um 18.15 Uhr einen Briefkasten einer Schule in der Dietkircher Straße in Brechen beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge wurden von den Tätern Feuerwerkskörper genutzt. Der Briefkasten wurde durch eine Detonation zerstört. Der Sachschaden beträgt ungefähr 200 Euro. Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

