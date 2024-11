Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz

Essen auf Herd vergessen

Ins Krankenhaus kam ein Bewohner nach einem Küchenbrand am Sonntag in Giengen a.d. Brenz.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr alarmierte ein Bewohner des Mehrfamilienhauses die Einsatzkräfte, da er Rauch und einen Rauchmelder in dem Treppenhaus des Gebäudes in der Dieterlenstraße bemerkte. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus. Bei deren Eintreffen war das Treppenhaus und auch die Wohnung eines 45-Jährigen verraucht. Der konnte die Wohnungstür noch öffnen und sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr hatte den Brand in der Küche schnell unter Kontrolle und lüftete das Gebäude. Das Feuer war nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wegen eines vergessenen Essens auf dem Herd ausgebrochen. Der Rettungsdienst brachte den 45-Jährigen mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Weitere Personen blieben unverletzt. Die Mitbewohner hatten sich eigenständig ins Freie begeben, ein direkt angrenzendes Wohngebäude wurde vorsorglich evakuiert. Der entstandene Sachschaden dürfte etwa 5.000 Euro betragen. Auf den 45-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung zu. Die Feuerwehren aus Giengen und Hohenmemmingen waren mit 27 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.

++++2241957(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell