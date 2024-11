Ulm (ots) - Gegen 7.30 Uhr machte sich ein Unbekannter an einem Skoda in der Toräckerstraße zu schaffen. Das sah die Eigentümerin und sprach den Täter an. Noch bevor er Beute machen konnte, flüchtete er zu Fuß in Richtung der Straße Am Wiesenrain. Die Zeugin beschrieb den Täter als südländisch und etwa 20 ...

