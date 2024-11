Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mehrere Verletzte durch Pfefferspray - Mit einem Pfefferspray sprühte in der Nacht auf Sonntag ein 31-Jähriger in einem Ulmer Club und verletzte mehrere Gäste.

Ulm (ots)

Gegen 01:50 Uhr kam es in dem Club am Lautenberg zwischen dem 31-Jährigen und einem unbekannten Gast zum Streit, nachdem dieser gegenüber der Freundin des 31-Jährigen aufdringlich geworden war. Im Verlauf der Rangelei griff der 31-Jährige dann zu einem Pfefferspray und sprühte damit um sich. Dabei wurden mehrere Gäste sowie ein Security-Mitarbeiter getroffen. Dieser wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 31-Jährige wurde vor Ort festgenommen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Derzeit sind fünf Verletzte bekannt.

