Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - Junge von Auto erfasst - Schwer verletzt wurde am Samstagabend ein 13-Jähriger, als er von einem Auto erfasst wurde.

Ulm (ots)

Gegen 19:30 Uhr befuhr ein 74-Jähriger mit seinem Opel die Ulmer Straße in Richtung Herbrechtingen. Auf Höhe der Bushaltestelle Am Voithwerk stand zu dieser Zeit der 13-jährige Junge. Aus ungeklärter Ursache trat dieser unmittelbar vor dem Opel auf die Fahrbahn. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung erfasste der 74-Jährige den Jungen frontal. Durch den Aufprall wurde dieser schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Am Opel des 74-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Heidenheim nahm den Unfall auf.

+++++++++++++++++++ (2238558) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell