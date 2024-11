Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autodieb bei Unfall schwer verletzt

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 21.15 Uhr, wollte sich ein Autofahrer in der Innenstadt nur kurz einen Döner holen. Deshalb ließ er vor dem Lokal den Schlüssel in seinem VW Polo stecken. Dies nutzte ein zunächst Unbekannter und bemächtigte sich des Autos. Nachdem es zunächst keinen Hinweis gab, in welche Richtung der Dieb gefahren war, konnte eine Streife des Polizeirevier Ulm-West den Polo um 22.00 Uhr auf dem Berliner Ring sehen. Der Fahrer, der Richtung Blaustein fuhr, missachtete alle Anhaltezeichen aus dem Streifenwagen. Vorher war bereits die unsichere Fahrweise aufgefallen. Er überfuhr eine rote Ampel und kam zunächst nach rechts auf den Grünstreifen. Danach ging's stramm nach links in den Graben, wo das Auto einstach und sich zweimal überschlug. Aus dem Polo wollte der 27-jährige Fahrer flüchten, konnte aber festgenommen werden. Sein 20-jähriger, volltrunkener Beifahrer war aufgrund seines Rausches nicht mehr gehfähig. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Ob der Mann aus Marokko eine gültige Fahrerlaubnis hat, muss noch ermittelt werden. Am Polo entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR, am Straßenkörper in Höhe von 500 EUR.

