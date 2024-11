POL-UL: (UL) Ehingen - Unzulässige Prostitution

Ulm (ots) - Am Samstagmorgen, kurz nach 06.00 Uhr, kontrollierte eine Streife des Polizeireviers einen 28-Jährigen. Er hatte sich für die Nacht im Vorraum einer Bank zum Schlafen gelegt. Er war zur Fahndung ausgeschrieben und musste entweder einen vierstelligen Betrag bezahlen oder für 35 Tage ins Gefängnis. Da er nicht über ausreichend Geld verfügte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt in Ulm eingeliefert. +++ ...

mehr