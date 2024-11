Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Säugling schwer verletzt

Alleinbeteiligt kam eine Autofahrerin am Freitag von der Straße ab.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr in der Robert-Bosch-Straße. Die 23-Jährige fuhr mit ihrem Opel in Richtung Ulmer Straße. Wohl aus Unachtsamkeit verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. Der Opel kam links von der Straße ab und prallte auf Höhe Hainenbuchenweg gegen den Holzzaun eines Grundstückes. Auf dem Rücksitz saßen die beiden Kinder der Frau, ein neun Monate alter Säugling und ein zweijähriges Kleinkind. Beide saßen in geeigneten Kindersitzen. Die Sitze waren wohl aber nicht richtig im Auto gesichert und lösten sich. Der Säugling kam mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Kleinkind erlitt leichtere Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an Auto und Zaun wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

