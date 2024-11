Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Reh kreuzt Fahrbahn

Am Donnerstag ereignete sich ein Wild Unfall bei Ehingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 7 Uhr fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Mercedes von Weisel in Richtung Kirchbierlingen. Ein Reh sprang über die Straße und wurde von dem Auto erfasst. Dabei wurde das Wildtier so schwer verletzt, dass es von seinen Leiden erlöst werden musste. An dem Mercedes entstand ein nicht unerheblicher Schaden von etwa 5.000 Euro.

+++++++ 2222802

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell