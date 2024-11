Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vorfahrt missachtet

Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind das Resultat eines Unfalls am Donnerstag in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr fuhr der 84-Jährige mit seinem Dacia in der Ulrichstraße. An der Kreuzung Schillerstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden BMW. Dessen 51-jähriger Fahrer konnte den Unfall nicht mehr verhindern und prallte gegen den Dacia. Bei dem Aufprall wurde die 82-jährige Beifahrerin im Dacia leicht verletzt. Sie und der 84-Jährige kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Schaden an den fahrbereiten Autos wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

+++++++2222191

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell