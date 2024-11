Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - In Tankstelle eingebrochen

Nichts Gesundes erbeutete ein Einbrecher am Donnerstag in Ochsenhausen.

Ein Unbekannter schlug um 23.15 Uhr die Schaufensterscheibe an einer Tankstelle in der Biberacher Straße ein. Dies tat er mit einem Ziegelstein. Der Einbrecher schnappte sich einen Sechserpack Bier. Das stand griffbereit in einem Regal direkt hinter der beschädigten Scheibe. Der Dieb musste also nicht extra in den Verkaufsraum einsteigen, so dass die Tat nur kurze Zeit andauert. Die Polizei Ochsenhausen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Dazu gehört auch die Auswertung einer Kameraaufzeichnung. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Den Schaden an dem Schaufenster schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro.

