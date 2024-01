Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mehrere Fenster an Schule beschädigt/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Die Scheiben von vier Fenstern am Gebäude der Georg-Büchner-Schule in der Mecklenburger Straße, wurden am Sonntag (28.01.), gegen 16.40 Uhr, von drei unbekannten Kindern im Alter von etwa 10 bis 11 Jahren mit Steinen bzw. größeren Ästen beschädigt. Es entstand nach erster Schätzung ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die drei verdächtigen Jungen sind etwa 1,50 Meter groß und trugen Wollmützen. Einer von ihnen war mit einer dunkelblauen Winterjacke bekleidet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell