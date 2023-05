Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schulweg- und Geschwindigkeitskontrollen

Altenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 03.05.2023, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in der Siegener Straße in Altenkirchen Schulweg- und Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei der Schulwegkontrolle am Vormittag konnte ein 16-jähriger Jugendlicher festgestellt werden, der ein Kleinkraftrad führte, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem hatten insgesamt drei Verkehrsteilnehmer den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Der Fahrer eines Kleintransporters führte ein betriebsbereites Radarwarngerät im Fahrzeug mit. Am Nachmittag konnten im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle insgesamt 12 Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen wurden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Der Fahrer des Kleinkraftrades ist Beschuldigter in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

