Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wiederholt Angriffe auf Zigarettenautomaten

Nordthüringen (ots)

In den zurückliegenden Wochen kam es im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Nordhausen vermehrt zu Aufbrüchen und Aufbruchversuchen von Zigarettenautomaten. Der oder die Täter wirkten auf die Schließmechanismen der Automaten ein, um so an die Geldstaufächer und Zigaretten zu gelangen. Die Polizei in den örtlich zuständigen Dienststellen der Landkreise Eichsfeld, Unstrut-Hainich, Kyffhäuser und Nordhausen nimmt sachdienliche Hinweise, die im Zusammenhang mit den Taten stehen, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell