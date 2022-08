Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Durch Airbag verletzt

Sondershausen (ots)

Am Montag fuhr gegen 09.30 Uhr der 82-jährige Fahrer eines Hyundai in der Hospitalstraße auf eine Bordsteinkante auf. Durch die Wucht des Auffahrens auf den Randstein lösten die Airbags des Fahrzeugs aus. Das schlagartige Aufblähen der Aufprallschutzkissen verletzte die 82-jährige Beifahrerin leicht. Sie wurde in einem Krankenhaus behandelt.

