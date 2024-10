Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Zur Höhe

Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Coesfeld (ots)

Die Polizei erhielt am 22.10.2024, gegen 17.15 Uhr, Kenntnis über einen Unfall auf der Straße "Zur Höhe" in Coesfeld bei dem ein Rollerfahrer vom Unfallort geflüchtet war. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten den flüchtigen Fahrer im Bereich der Kapuzinerstraße an und forderten ihn über Außenlautsprecher auf anzuhalten. Dem kam der 38-jährige Fahrer aus Coesfeld nicht nach und flüchtete vor der Polizei in den für Autos nicht befahrbaren Teil der Innenstadt. An der Halteranschrift konnte er kurze Zeit später jedoch angetroffen werden. Bei der Sachverhaltsklärung ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des 38-Jährigen. Im weiteren Verlauf gab der Coesfelder den Beamten gegenüber einen Alkohol- und Drogenkonsum zu. Weiterhin stellte sich heraus, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Für die Entnahme von Blutproben nahmen die Polizisten den Rollerfahrer mit zur Polizeiwache. Das Mofa wurde sichergestellt, die Unfallspuren gesichert und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

