POL-COE: Coesfeld, Druffels Weg/ Verdacht einer Drogenfahrt

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben auf dem Bahnhofsvorplatz einen Roller aufgebrochen. Aus dem Staufach entwendeten die Täter den Helm und Handschuhe. Ferner zerstachen sie den Vorderreifen und brachen das Nummernschild ab. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Sonntag (20.10.24) und 00.30 Uhr am Montag (21.10.24). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

