Einen Unfall verursachte ein Motorradfahrer am Donnerstag in Geislingen.

Der 17-Jährige fuhr kurz nach 9.45 Uhr vom Gelände einer Tankstelle in die Stuttgarter Straße ein. Er hätte jedoch nur nach rechts einfahren dürfte. An die Verkehrsregelung hielt sich der Fahrer des Beta Leichtkraftrades nicht und er bog nach links ein. In der Stuttgarter Straße kam von links der vorfahrtsberechtigte Ford Fahrer. Der konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der Jugendliche stürzte von seinem Motorrad. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

