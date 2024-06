POL-SH: Bilanz nach Schwerpunktkontrollwoche Alkohol/Drogen: Cannabis am Steuer hat hohe Relevanz

Kiel (ots) - Am 27.06.2024 wird der scheidende Landespolizeidirekter Michael Wilksen in den Ruhestand verabschiedet und dessen Nachfolgerin, Leitende Polizeidirektorin Dr. Maren Freyher, offiziell in das Amt eingeführt. Die Innenministerin des Landes Schleswig-Holsteins, Frau Dr. Sabine Sütterlin-Waack, wird im Rahmen des feierlichen Festakts die jeweiligen Urkunden ...

mehr