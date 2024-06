Landespolizeiamt

POL-SH: Amtsleitungswechsel im Landespolizeiamt: Einladung an die Medien

Kiel (ots)

Am 27.06.2024 wird der scheidende Landespolizeidirekter Michael Wilksen in den Ruhestand verabschiedet und dessen Nachfolgerin, Leitende Polizeidirektorin Dr. Maren Freyher, offiziell in das Amt eingeführt. Die Innenministerin des Landes Schleswig-Holsteins, Frau Dr. Sabine Sütterlin-Waack, wird im Rahmen des feierlichen Festakts die jeweiligen Urkunden überreichen.

Wir laden Sie herzlich zur Berichterstattung ein:

Donnerstag, 27.06.2024, 11:00 Uhr (Beginn des Festaktes - Dauer ca. 90 Minuten) Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein Hubertushöhe, 23701 Eutin

Anschließend stehen Ihnen bei einem kurzen Medientermin die Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack sowie die alte und neue Amtsleitung des Landespolizeiamtes für Interviews zur Verfügung.

Wir bitten um verbindliche Anmeldung bei der Pressestelle des Landespolizeiamtes per E-Mail: pressestelle.kiel,lpa@polizei.landsh.de bis Dienstag, 25.06.2024, 15.00 Uhr.

Organisatorischer Hinweis: Parkraum steht innerhalb der Liegenschaft in Veranstaltungsnähe zur Verfügung. Sie werden vor Ort eingewiesen. Bitte melden Sie sich bei der Hauswache an.

Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell