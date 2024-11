Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gestohlener Pkw aufgefunden

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stahlen unbekannte Täter in der Rosenhofstraße einen Toyota. Das Fahrzeug konnte am Montag durch Einsatzkräfte der Polizei in der Diemersteiner Straße festgestellt werden. Der Wagen parkte am Straßenrand. Zu diesem Zeitpunkt waren die Kennzeichen von einem anderen Auto an dem Toyota angebracht. Auch die Nummernschilder waren gestohlen. Die Polizei ermittelte zwei Verdächtige. Die Beamten werfen dem mutmaßlichen Diebespaar aus dem Kreis Kaiserslautern vor, den Wagen und die Kennzeichen gestohlen zu haben. Das Fahrzeug wurde dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Die Ermittlungen dauern an.|mela

