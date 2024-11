Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter-Fahrer fallen negativ auf

Kaiserslautern / Kreis Kaiserslautern (ots)

Bereits zu Beginn der E-Scooter-Sonderkontrollwoche (wir berichteten: https://s.rlp.de/wn5WxgC) konnten am Montag zwei berauschte Fahrer festgestellt werden. Ein 49-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am Vormittag in Kaiserslautern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da die Polizisten Auffälligkeiten feststellten, die auf einen Drogeneinfluss hindeuteten, führte der Mann einen Urintest durch. Dieser verlief positiv auf Amphetamin. Am Abend kontrollierte eine Streife einen Mann in Enkenbach-Alsenborn. Hierbei konnten die Beamten starken Alkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest bei dem 40-jährigen Rollerfahrer ergab einen Wert von 1,64 Promille. Beide Männer mussten die Beamten für eine Blutentnahme zur Polizeidienststelle begleiten. Die Blutprobe soll Aufschluss über den genauen Alkohol- und Drogenkonsum geben. Die Einsatzkräfte leiteten Ermittlungsverfahren ein. Die Polizei weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass bei Benutzung von E-Scootern dieselben Grenzen bei Alkohol und Drogen gelten, wie bei der Benutzung von Personenkraftwagen. |mela

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell