POL-PPWP: Erst randaliert, dann Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zu Montag wurde die Polizei über einen Brand im Westpfalz-Klinikum informiert. Nach den derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 1 Uhr in einem Patientenzimmer aus. Die betroffene Station wurde evakuiert. Die Feuerwehr konnte die Flammen aber schnell unter Kontrolle bringen, so dass lediglich in dem Zimmer der Brandquelle Schaden entstand. Die Station musste durch Lüften vom ...

