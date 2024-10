Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: PKW Brand im Gebäude

Iserlohn (ots)

Am Montagmittag meldeten Anrufer einen Brand in der Leckingser Straße. Um ca. 14:40 Uhr rückte die Feuerwehr Iserlohn mit dem Stichwort "Feuer 1" aus. Auf der Anfahrt war bereits dichter Rauch nahe des Einsatzortes zu erkennen. Bei Ankunft brannte in dem ehemaligen Gerätehaus Leckingsen ein Teil der damaligen Fahrzeughalle in Vollbrand. Mit drei C-Rohren gelang es der Feuerwehr ein übergreifen auf die benachbarten Gebäudeteile zu verhindern. Weitere Gebäudeteile wurden kontrolliert und mittels Hochleistungslüfter entraucht. Eine Brandwache verblieb bis ca. 19 Uhr, da noch weitere Nachlöscharbeiten im späteren Verlauf erforderlich waren.

Vor Ankunft der ersten Einsatzkräfte waren alle Personen aus dem Gebäude raus und niemand wurde verletzt. Die Polizei hat die Ursachenermittlung aufgenommen. Zur Schadenshöhe kann keine Auskunft gegeben werden. Insgesamt waren 41 Einsatzkräfte im Einsatz. Der Grundschutz an der Feuerwache wurde durch die freiwillige Feuerwehr übernommen.

