Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Industriebrand in Sümmern

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Montag, um 0:28 Uhr, meldete ein Mitarbeiter eines Abfallentsorgungsunternehmens im Industriegebiet Rombrock Sümmern einen Brand auf dem Firmengelände. Bei Ankunft der Feuerwehr am Einsatzort konnte die Meldung bestätigt werden. Auf dem Firmengelände waren verpresste Kunststoffballen auf einer Fläche von 400m² in Brand geraten. Es wurden mehrere Einsatzabschnitte zur Verhinderung der Brandausbreitung gebildet. Der Feuerwehr ist es gelungen durch sogenannte Riegelstellungen eine Ausbreitung auf ein Nachbargebäude und weitere Objekte zu verhindern. Nach etwa zwei Stunden war der Brand unter Kontrolle allerdings werden Zurzeit noch intensiv die Nachlöscharbeiten durchgeführt. Die betroffene Firma unterstütze die Einsatzkräfte in allen Belangen nahe zu Beispiellos mit Mannschaft, Gerät und Zutritt der jeweiligen Gebäude. Zur aktuellen Stunde, 05:30 Uhr, waren 120 Einsatzkräfte im Einsatz. Vorsorglich wurde auch eine Warnung/Hinweis zur Geruchsbelästigung über die WarnApp NINA herausgegeben. Laut Inhaber der Firma, entstand ein Sachschaden von ca. 20.000-30.000EUR. Es ist davon auszugehen, dass die Nachlöscharbeiten und eine Brandwache bis zu den Mittagsstunden, erforderlich werden.

