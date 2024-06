Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nisterau/Bad Marienberg - §§ 315b, 201a StGB durch Drohne; B414 Gemarkung Nisterau

Nisterau/Bad Marienberg (ots)

Am Donnerstag, den 20.06.2024, in der Zeit von ca. 19:00 Uhr bis 19:15 Uhr flog eine dunkle Drohne über die Fahrbahn der B414 und filmte einen LKW-Fahrer, welcher sich auf einem Parkplatz neben der B414 befand und ihn in seinem Führerhaus sitzend filmte. Dies wurde zur Anzeige gebracht.

Zeugen, welche Hinweise auf den Besitzer/Piloten der Drohne geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg telefonisch unter der Rufnummer 02662-95580 in Verbindung zu setzen.

Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches und Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen gem. §§ 315b, 201a StGB eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell