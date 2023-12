POL-GI: A5/Pohlheim: Autobahnpolizei zieht Weinliebhaber aus dem Verkehr

Gießen (ots) - Pohlheim: Einbruch in Tankstelle In Watzenborn-Steinberg schlugen Einbrecher am frühen Dienstag (12.12.2023) zu. Sie brachen gegen 03.00 Uhr mit brachialer Gewalt in eine Tankstelle in der Wilhelmstraße ein. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge schlugen mindestens zwei Unbekannte die Eingangstür aus Glas ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort ...

