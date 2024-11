POL-PPWP: Ein Bierchen am Morgen...

Kaiserslautern (ots) - Über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz hat ein Mann aus der Südwestpfalz am Sonntag Anzeige erstattet. Der 29-Jährige meldete eine Unfallflucht zu seinem Nachteil, die sich am Sonntagmittag in Kaiserslautern in der Jung-Stilling-Straße ereignet haben soll. Demnach war der junge Mann dort gegen 12.50 Uhr mit seinem Auto unterwegs. Als ihm ein weißer Audi Q5 entgegenkam, sei er stehen ...

