Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Spiegel-Kollision weitergefahren

Kaiserslautern (ots)

Über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz hat ein Mann aus der Südwestpfalz am Sonntag Anzeige erstattet. Der 29-Jährige meldete eine Unfallflucht zu seinem Nachteil, die sich am Sonntagmittag in Kaiserslautern in der Jung-Stilling-Straße ereignet haben soll.

Demnach war der junge Mann dort gegen 12.50 Uhr mit seinem Auto unterwegs. Als ihm ein weißer Audi Q5 entgegenkam, sei er stehen geblieben, um den anderen Wagen passieren zu lassen. Trotzdem sei es zu einer Kollision der Außenspiegel gekommen.

Ohne sich darum zu kümmern, habe die Audi-Fahrerin ihre Fahrt fortgesetzt. Nach der Frau und dem Verursacherfahrzeug wird gesucht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell