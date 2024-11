Ulm (ots) - Der 17-Jährige fuhr kurz nach 9.45 Uhr vom Gelände einer Tankstelle in die Stuttgarter Straße ein. Er hätte jedoch nur nach rechts einfahren dürfte. An die Verkehrsregelung hielt sich der Fahrer des Beta Leichtkraftrades nicht und er bog nach links ein. In der Stuttgarter Straße kam von links der ...

mehr