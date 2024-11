Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Fahren unter Drogeneinfluss

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, um 01.50 Uhr, wurde in der Stuttgarter Straße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei der Kontrolle eines Mercedes roch es deutlich nach Cannabis aus dem Innenraum. Der Fahrer hatte körperliche Merkmale, die auf einen aktuellen Drogeneinfluss schließen ließen. Der 36-jährige Fahrer räumte auch ein, am Vortag noch gekifft zu haben. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben. Da er ausländischer Staatsbürger ohne Wohnsitz in Deutschland ist, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Bereits um 22.10 Uhr wurde in der Straße ein Ford kontrolliert. Auch sein 27-jähriger Fahrer stand sichtlich unter Drogeneinfluss. Beim ihm war ebenfalls eine Blutprobe erhoben worden.

