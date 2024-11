Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeuge beschädigt und Felgen gestohlen

Kaiserslautern (ots)

In der Pariser Straße ist es auf dem Gelände eines Autohauses zu einem Diebstahl von Fahrzeugteilen gekommen. Die betroffenen Personenkraftwägen wurden zudem beschädigt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag die jeweiligen Heckscheiben der Autos einschlugen, um an die Felgenschlösser zu gelangen. Hiernach montierten sie an drei Fahrzeugen die kompletten Räder ab. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 40000 Euro geschätzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen.|mela

