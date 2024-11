Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Dieb wird Richter vorgeführt

Augsburg (ots)

-----------------in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft -----------

Innenstadt - Am Donnerstag (31.10.2024) entwendete ein 34-jähriger Mann einen Geldbeutel und einen Rucksack in der Bahnhofstraße.

Gegen 15.20 Uhr sprach der 34-Jährige einen 23-jährigen Mann an. Im Verlauf des Gesprächs stahl der 34-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen den Geldbeutel des 23-Jährigen aus dessen Jackentasche. Der 23-Jährige bemerkte den Diebstahl, hielt den 34-Jährigen fest und verständigte die Polizei.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen meldete sich ein 30-jähriger Mann, da dessen Rucksack ebenfalls vom 34-Jährigen gestohlen wurde. Die Polizeistreife nahm den Dieb vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 34-Jährige am Freitag (01.11.2024) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Diebstahls und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Der Beuteschaden lag im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahls gegen den 34-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell