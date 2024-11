POL-PPWP: Mehrere E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag machten sich unbekannte Täter an einem Fahrzeug in der Kindergartenstraße zu schaffen. Das Auto stand dort von Sonntag, 22 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, unverschlossen am Straßenrand. Wie der 42-jährige Fahrzeughalter mitteilte, fehlt ein Laptop, der im Wageninneren lag. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann ...

