POL-PPWP: Beim Abladen Diebstahl festgestellt - Ware im Wert von über 80.000 Euro fehlt

Northeim (Niedersachsen) / Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) (ots)

Beim Abladen seiner Ware im rheinland-pfälzischen Kaiserslautern bemerkte ein Lkw-Fahrer am Dienstagabend, dass sich Langfinger an seinem Auflieger bedient hatten. Der Mann geht davon aus, dass sich die Diebe seine Ruhepause in der Nacht zu Dienstag zunutze machten. Hierbei stand das Gespann von Montag, 20:50 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, in der Straße "Westerlange" im niedersächsischen Northeim. Wie sich dann in Kaiserslautern herausstellte, fehlten zirka 500 Staubsaugerroboter der Marke "Roborock" im Gesamtwert von über 80.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer war in der Nacht zu Dienstag auf besagter Straße unterwegs und hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 oder die Polizei in Northeim unter 05551 9148-0 entgegen. |kfa

