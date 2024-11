Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto festgefahren, Fahrer alkoholisiert

Kaiserslautern (ots)

Sein Versuch, einen Baustellenbereich zu umfahren, ist einem Mann am Montagabend zum Verhängnis geworden. Anstatt die offizielle Umleitungsstrecke zu benutzen, wollte sich der 78-Jährige an dem gesperrten Baustellenbereich in der Erzhütterstraße mit seinem Fahrzeug vorbeimogeln. Er verstieß in der Mühlbergstraße gegen das mit Verkehrszeichen geregelte Durchfahrtsverbot und setzte seine Fahrt fort.

In der Dunkelheit und auf dem mit Laub bedeckten Boden übersah er jedoch, dass es auf der Strecke kein Durchkommen gab - die Folge: Der vierrädrige Elektro-Renault fuhr sich fest. Zeugen wurden darauf aufmerksam und verständigten gegen 19.15 Uhr die Polizei.

Bei der Kontrolle des Fahrers vor Ort stellten die Beamten darüber hinaus fest, dass der Senior unter Alkoholeinfluss stand. Laut Atemschnelltest hatte er 0,51 Promille. Der Mann musste deshalb für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Auf ihn kommt eine Anzeige zu.

Sein festgefahrener "Flitzer" konnte erst am nächsten Tag bei Tageslicht aus seiner misslichen Lage geborgen werden... |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell